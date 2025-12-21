Cina: monti Tianshan coperti di neve diventano un dipinto vivente

Con l'arrivo dell'inverno e la neve che ricopre il versante settentrionale dei monti Tianshan, l'area panoramica di Jiangbulak, di livello 5A, nello Xinjiang, entra nel periodo più poetico dell'anno. Dopo un'abbondante nevicata, il sito panoramico è avvolto dall'argento, come un mondo bianco da sogno. Il cielo limpido e la terra sembrano dolcemente racchiusi in un elegante e magnifico dipinto a inchiostro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca1 (Fonte video: Xinhua)