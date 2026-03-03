Cina: ministro Esteri, sostegno a Iran in salvaguardia Sovranità e integrità territoriale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha affermato che la Cina attribuisce grande importanza alla tradizionale amicizia con l’Iran e sostiene quest’ultimo nel salvaguardare sovranità, sicurezza, integrità territoriale e dignità nazionale del Paese.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante una conversazione telefonica con il ministro iraniano degli Esteri Seyed Abbas Araghchi, su richiesta di quest’ultimo.

Araghchi ha illustrato gli ultimi sviluppi della situazione regionale, affermando che gli Stati Uniti hanno avviato una guerra contro l’Iran per la seconda volta durante i negoziati tra Iran e Stati Uniti.

Sottolineando che in questo ciclo di negoziati tra le due parti erano stati compiuti progressi positivi, il ministro iraniano ha sostenuto che le azioni della parte statunitense hanno violato tutte le leggi internazionali, calpestando la linea rossa dell’Iran.

L’Iran non ha altra scelta che difendersi con tutte le sue forze, ha affermato Araghchi.

Secondo il ministro iraniano, la Cina ha espresso pubblicamente una posizione equa e giusta, auspicando di continuare a svolgere un ruolo positivo nel prevenire un’escalation delle tensioni nella regione.

Wang ha ribadito la posizione di principio della Cina sull’attuale situazione in Iran, esprimendo sostegno al Paese nella salvaguardia dei suoi diritti e interessi legittimi.

Secondo il funzionario cinese, la Cina ha esortato gli Stati Uniti e Israele a cessare immediatamente le operazioni militari, evitare un’ulteriore escalation delle tensioni e impedire che il conflitto si estenda nell’intera regione del Medio Oriente.

La Cina ritiene che, nella grave e complessa situazione attuale, l’Iran possa mantenere la stabilità nazionale e sociale, prestare attenzione alle ragionevoli preoccupazioni dei suoi Paesi vicini, garantendo la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni cinesi in Iran, ha dichiarato Wang.

Secondo Araghchi, l’Iran compirà ogni possibile sforzo per garantire la sicurezza del personale e delle istituzioni cinesi.

