BAKU (AZERBAIJAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha incontrato il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov a Baku. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, si è congratulato con la Russia per il positivo svolgimento delle elezioni per la Duma di Stato.

I presidenti dei due Paesi hanno tenuto incontri fruttuosi a maggio e agosto, orientando il continuo sviluppo ad alto livello del partenariato strategico globale di coordinamento tra Cina e Russia per una nuova era, ha affermato.

Ricordando che la Riunione dei leader economici dell’APEC si terrà il mese prossimo a Shenzhen, in Cina, Wang ha espresso fiducia nel fatto che, con il sostegno della Russia e delle altre parti, l'”Anno della Cina” dell’APEC produrrà risultati fruttuosi e che tutte le parti lavoreranno insieme per dare nuovo slancio allo storico processo di creazione di una comunità dell’Asia-Pacifico e per imprimere un forte impulso allo sviluppo e alla cooperazione nella regione.

Wang ha affermato che il continente eurasiatico è vasto e ospita civiltà diverse e che i Paesi della regione aspirano a mantenere la pace e la stabilità e ad approfondire il coordinamento multilaterale.

In vista del prossimo vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), la Cina è pronta a collaborare strettamente con i membri della CICA, tra cui la Russia, per mettere in pratica un autentico multilateralismo e contribuire al miglioramento della governance globale, ha dichiarato Wang.

Lavrov ha affermato che, sotto la guida strategica dei due capi di Stato, Russia e Cina hanno continuato a promuovere le relazioni bilaterali e la cooperazione in vari settori, ottenendo risultati fruttuosi che rispondono agli interessi fondamentali di entrambi i Paesi.

La Russia sostiene pienamente la Cina nell’organizzazione di una riunione di successo dei leader economici dell’APEC, ha dichiarato Lavrov. Sottolineando che Russia e Cina condividono posizioni simili sugli affari internazionali, Lavrov ha affermato che la Russia è pronta a rafforzare ulteriormente il coordinamento con la Cina nell’ambito di organismi multilaterali come le Nazioni Unite, il G20, l’APEC e il gruppo BRICS, e a sostenere congiuntamente l’equità e la giustizia internazionali.

Le due parti hanno inoltre coordinato le rispettive posizioni sugli scambi di alto livello tra Cina e Russia e sulle principali questioni internazionali e regionali di interesse comune, raggiungendo nuovi consensi.

(ITALPRESS).