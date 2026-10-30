Home Video News Xinhua Cina: mai arrendersi, la “Lunga Marcia” di Harold Weldon durata 41 anni
Cina: mai arrendersi, la “Lunga Marcia” di Harold Weldon durata 41 anni
Quest'anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia. Quell'arduo viaggio contribuì a gettare le basi per la vittoria finale della rivoluzione cinese. L'editore australiano Harold Weldon ha ripercorso il tragitto tre volte: nel 1985, nel 2011 e ora, quest'anno, assistendo ai profondi cambiamenti lungo il percorso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)