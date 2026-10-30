Cina: esplorare in bici la strada a strapiombo di Xiyagou in autunno

Qual è il modo migliore per godersi la bellezza autunnale dei monti Taihang, che si estendono per 400 chilometri? Questo autunno, visitatori provenienti da vicino e da lontano si stanno riversando sulla strada a strapiombo del villaggio di Xiyagou, nella contea di Lingchuan, nello Shanxi, per ammirare il paesaggio autunnale dei monti Taihang una pedalata alla volta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)