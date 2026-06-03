Cina, lo splendore estivo del Parco nazionale delle zone umide del lago Dajiu

Il Parco nazionale delle zone umide del lago Dajiu si trova nell'area di Shennongjia, nella provincia centrale cinese dello Hubei. È una perfetta combinazione tra ecosistema delle zone umide ed ecosistema forestale, dove vivono animali preziosi e rari come il rinopiteco dorato e dove crescono piante relitte. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)