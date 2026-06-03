Cina: i sapori di Pechino, cucina di tendenza conquista giovani intenditori

L'accoglienza discreta di una città si respira nelle cucine affollate, si raccoglie intorno a tavolate condivise e si dispiega nei pasti di ogni giorno. A Pechino, ristoranti con decenni di storia rimasti fedeli alle proprie radici stanno diventando luoghi molto frequentati sia dai giovani locali sia dai viaggiatori. Seguite le nostre telecamere alla scoperta dei sapori che stanno conquistando una nuova generazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)