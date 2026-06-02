Cina, il dragon boat compie spettacolari virate in stretti corsi d’acqua

A Foshan, nel Guangdong, la tradizionale gara di dragon boat si è evoluta in uno sport acquatico estremo, con curve strette, muri in pietra e nessuna possibilità di rallentare. Di giorno impiegati e negozianti, i vogatori conducono imbarcazioni in legno lunghe 25 metri attraverso canali larghi appena tre metri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)