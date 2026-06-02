Home Video News Xinhua Cina, a Chongqing una maxi scala mobile diventa nuova attrazione turistica
Cina, a Chongqing una maxi scala mobile diventa nuova attrazione turistica
Dimenticate le scale. Nella contea di Wushan, a Chongqing, i visitatori possono salire su una scala mobile lunga 905 metri, che supera 242 metri di dislivello, circa l'altezza di un edificio di 80 piani. La scala mobile, inizialmente progettata come scorciatoia per la popolazione locale, è diventata un'esperienza imperdibile per i visitatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)