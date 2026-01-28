Home Video News Xinhua Cina: l’isola di Weizhou attira gli appassionati di whale watching invernale
Le balene di Bryde offrono uno spettacolo stagionale mentre trascorrono l'inverno nelle calde acque al largo dell'isola di Weizhou, nel Guangxi, nella Cina meridionale. Gli incontri ravvicinati ma rispettosi con queste creature enigmatiche sono diventati una grande attrazione per l'ecoturismo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)