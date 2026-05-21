Cina: Lisbon Maru, l’omaggio dei discendenti dei sopravvissuti britannici

I discendenti dei prigionieri di guerra britannici salvati durante l'incidente della Lisbon Maru sono tornati sull'isola di Dongji, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, per rendere omaggio ai pescatori cinesi che nel 1942 rischiarono la vita salvando centinaia di persone. A oltre 80 anni di distanza, quella storia di coraggio, sacrificio e amicizia tra il popolo cinese e quello britannico continua a essere ricordata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)