Cina, le rose di Pechino colorano l’estate al Tempio del Cielo

Conosciute come le "regine dei fiori" e considerate una delle specie floreali ufficiali di Pechino, le rose cinesi sono in piena fioritura al Tempio del Cielo. I fiori si arrampicano sull'antica architettura, tingendo l'altare imperiale di delicate sfumature rosa e di rossi vivaci. I visitatori accorrono numerosi per immergersi in questo spettacolo, dove prende forma il fascino unico dell'inizio dell'estate a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca1 (Fonte video: Xinhua)