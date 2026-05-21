Home Video News Xinhua Cina, le rose di Pechino colorano l’estate al Tempio del Cielo
Cina, le rose di Pechino colorano l’estate al Tempio del Cielo
Conosciute come le "regine dei fiori" e considerate una delle specie floreali ufficiali di Pechino, le rose cinesi sono in piena fioritura al Tempio del Cielo. I fiori si arrampicano sull'antica architettura, tingendo l'altare imperiale di delicate sfumature rosa e di rossi vivaci. I visitatori accorrono numerosi per immergersi in questo spettacolo, dove prende forma il fascino unico dell'inizio dell'estate a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca1 (Fonte video: Xinhua)