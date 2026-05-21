Alti funzionari APEC lodano il ruolo della Cina nel promuovere il commercio

"Bisogna riconoscere i meriti della Cina, perché ha sempre sostenuto con convinzione l'apertura, la liberalizzazione e l'agevolazione del commercio". Gli alti funzionari dell'APEC hanno elogiato il ruolo della Cina nella promozione degli scambi commerciali e nel portare avanti la cooperazione nell'ambito dell'organizzazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)