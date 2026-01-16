Cina: lega di futsal di Hebei anima il calcio invernale

Con l'arrivo dell'inverno e la pausa di molti campionati calcistici locali, la Hebei Futsal Super League è invece appena iniziata. Lanciata nel 2025 come evento di punta della provincia, è la prima lega di futsal a livello provinciale in Cina, con 14 squadre che si affrontano in un format di andata e ritorno. Il torneo contribuisce a promuovere l'attività fisica invernale, portando nuova energia nella provincia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)