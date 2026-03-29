Cina: le foche maculate tornano a prendere il sole sull’isola di Changdao

La primavera è arrivata, e con essa anche gli ospiti d'onore. Sull'isola di Changdao, nello Shandong, sono approdate le prime foche maculate del Pacifico occidentale, distese sugli scogli riscaldati dal sole. Conosciuti anche come i 'panda del mare', gli esemplari di questa specie tutelata tornano ogni anno tra marzo e maggio per riposarsi e recuperare energie. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)