Home Video News Xinhua Cina: l’arte di leggere la pietra nelle pietre da inchiostro di Qingzhou
Cina: l’arte di leggere la pietra nelle pietre da inchiostro di Qingzhou
Alla scoperta della pietra da inchiostro "Seta rossa" di Qingzhou, un tesoro dei letterati dell'antica Cina, nata dalle stalattiti e apprezzata per la sua caratteristica consistenza oleosa. Attraverso lo "Xiangshi", l'antica arte di leggere la pietra, il maestro artigiano Gao Dongliang asseconda la natura per trasformare la pietra grezza in opere d'arte mozzafiato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)