Cina: il legame di una vita tra un uomo statunitense e la contea di Huangyuan

"Vi ricorderò per sempre, in questa vita e nella prossima. Non vi dimenticherò mai", ha dichiarato il 95enne statunitense David V. Plymire riferendosi ai suoi amici cinesi. Sebbene sia nato negli Stati Uniti, Plymire considera la contea cinese di Huangyuan la sua città natale: qui ha trascorso 17 anni della sua infanzia e giovinezza e in seguito ha dedicato decenni al miglioramento dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione locali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)