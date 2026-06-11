Cina: giovane imprenditore rinnova l’agricoltura nell’est

Zou Bo, appartenente alla generazione dei ragazzi cinesi nati dopo il 1995, ha lasciato un lavoro stabile in città per inseguire un sogno diverso. Intuendo il grande potenziale dell'agricoltura moderna, cinque anni fa è tornato nella sua città natale per avviare una propria attività agricola. Oggi, con l'aiuto di tecnologie intelligenti e di una gestione moderna, il suo team gestisce oltre 5.000 mu, pari a circa 333 ettari, di terreni agricoli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)