Cina, cantiere di un ponte ferroviario a pochi centimetri dai treni in transito

Gli ingegneri cinesi hanno lavorato con vincoli di spazio estremi per installare in sicurezza quattro enormi travi in acciaio su un ponte ferroviario in soli 6 giorni. Il nuovo ponte ferroviario si trova accanto a una linea ferroviaria ad alta velocità operativa che gestisce quasi 160 treni al giorno. I due ponti sono così vicini tra loro che la distanza minima è di soli 16 centimetri, pari a 6,3 pollici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)