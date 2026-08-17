Cina: lanciato dallo Shanxi un nuovo satellite

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha inviato con successo nello spazio un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.
Il satellite SEO è stato lanciato alle 11:02 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2C ed è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
Il lancio ha segnato la 664esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March, secondo quanto riportato dal centro di lancio.
(ITALPRESS).
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