Home Video News Xinhua Cina: lago Wolong, “onda di uccelli” durante picco della stagione migratoria
Cina: lago Wolong, “onda di uccelli” durante picco della stagione migratoria
A fine marzo, il lago Wolong a Shenyang, nel nord-est della Cina, dà il benvenuto alla stagione annuale degli uccelli migratori. Decine di migliaia di volatili sorvolano il lago formando una spettacolare "onda di uccelli". Come importante lago del bacino del fiume Liaohe, ogni primavera diventa una tappa fondamentale per centinaia di migliaia di uccelli migratori, tra cui gru siberiane, cicogne orientali, oche selvatiche e aironi cenerini, che si riposano e si rifocillano per il viaggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2