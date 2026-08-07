Cina: la porcellana di Dehua conquista i visitatori internazionali

"Credo che sia molto affascinante e spero che sarà un bel ricordo per noi". Alcuni visitatori stranieri si sono cimentati nella lavorazione della porcellana durante le visite guidate alle fabbriche di Dehua, un'antica contea della provincia orientale cinese del Fujian con una tradizione secolare nella produzione di porcellana bianca. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)