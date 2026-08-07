Cina: dirigente australiana, sviluppo verde del Paese è un modello per il mondo

La Cina ha compiuto "rapidi progressi nella transizione verso l'energia pulita" ed è "letteralmente all'avanguardia nel mondo" nella transizione verde, ha affermato la responsabile di una delle principali aziende australiane nel settore dei trasporti e della logistica, invitando il resto del mondo a guardare verso Oriente per perseguire uno sviluppo verde. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)