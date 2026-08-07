Home Video News Xinhua Cina: alla scoperta delle passeggiate a cavallo di Uxin nelle praterie
Cina: alla scoperta delle passeggiate a cavallo di Uxin nelle praterie
A Uxin Banner, Ordos, le passeggiate a cavallo di Uxin rappresentano un patrimonio culturale immateriale nazionale che mette in mostra il fascino unico delle praterie della Mongolia Interna. Ammirate i cavalli al galoppo nella prateria e godetevi un viaggio che unisce tradizione, avventura e romanticismo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)