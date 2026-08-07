Cina: la magia della nebbia avvolge la Grande Muraglia di Mutianyu

Il tratto della Grande Muraglia Mutianyu, dichiarato patrimonio mondiale dall'UNESCO, risale alla dinastia Qi Settentrionale e fu sottoposta a un'importante ricostruzione durante la dinastia Ming. Si snoda lungo le creste delle montagne, per metà stagliandosi imponente e per metà dissolvendosi nella nebbia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)