Cina-Kirghizistan: esperto, cooperazione rafforza connettività e crescita comune

Radicata nell'antica Via della seta, la cooperazione tra Cina e Kirghizistan non solo rappresenta un modello di riferimento per i rapporti di buon vicinato, ma promuove anche attivamente la connettività regionale e i legami tra i popoli, ha affermato Sheradil Baktygulov, direttore dell'Istituto kirghiso di politica mondiale. I progressi nella realizzazione della ferrovia strategica Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, ha osservato, vanno oltre le infrastrutture: aprono nuove potenzialità per l'Asia centrale, garantendo un risultato realmente vantaggioso per tutti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)