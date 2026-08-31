Home Video News Xinhua Cina: Xiong’an, quando le auto intelligenti incontrano le strade smart
Cina: Xiong’an, quando le auto intelligenti incontrano le strade smart
Cosa succede quando le auto intelligenti incontrano le strade smart? Nella Xiong'an New Area, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, veicoli a guida autonoma e sistemi di gestione del traffico basati sull'intelligenza artificiale lavorano insieme per rendere gli spostamenti urbani più fluidi e intelligenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/pc (Fonte video: Xinhua)