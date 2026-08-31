Kirghizistan: presidente organizza cerimonia di benvenuto per Xi Jinping

Oggi a Bishkek il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a una cerimonia di benvenuto organizzata dal suo omologo kirghiso, Sadyr Japarov. Xi era giunto in città il giorno precedente per partecipare al Vertice 2026 dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e per una visita di Stato in Kirghizistan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/pc (Fonte video: Xinhua)