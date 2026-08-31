Cina, un dispositivo IA per monitorare frane e colate di fango

Cina, un dispositivo IA per monitorare frane e colate di fango

Un dispositivo di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia laser sta aiutando le squadre di soccorso a rilevare in tempo reale i rischi di frane e cadute di massi, mentre si lavora per riaprire un'importante via di collegamento nella contea di Gyirong, colpita dalla colata di fango, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)