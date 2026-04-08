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Cina: Jiangsu, imaging con droni consente decisioni più smart su uso di azoto
Nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l'agricoltura di precisione basata sull'uso di droni sta rivoluzionando il modo in cui gli agricoltori gestiscono il grano durante l'inverno. L'imaging multispettrale individua le zone più deboli, consentendo applicazioni di azoto a dosaggio variabile. Il risultato: un risparmio del 20% nell'uso di fertilizzanti, una maggiore efficienza degli input e un potenziale di resa più elevato in una fase critica della crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)