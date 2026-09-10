Cina, al via CIFTIS 2026, espositori internazionali elogiano i servizi locali

La China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026 ha preso il via presso il parco Shougang di Pechino. Dall'energia verde e dalla tecnologia digitale fino ai servizi per l'espansione all'estero, l'edizione di quest'anno ha riunito espositori provenienti da oltre 90 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con la Norvegia come Paese ospite d'onore. La CIFTIS rappresenta un ponte fondamentale per la cooperazione globale nel commercio dei servizi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)