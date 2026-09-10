Cina, visitatori stranieri alla scoperta della medicina tradizionale a Hainan

Negli ultimi anni, grazie al sostegno delle politiche per il Porto di libero scambio di Hainan, numerosi visitatori internazionali si sono recati sull'isola, nella Cina meridionale, per apprendere le tecniche di medicina tradizionale cinese (MTC). Allo stesso tempo, i servizi di MTC si stanno espandendo all'estero in Paesi tra cui Kazakistan, Francia, Canada e Capo Verde, a beneficio delle comunità locali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)