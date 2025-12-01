Cina: incontra robot umanoide di nuova generazione di XPENG

L'azienda cinese XPENG ha presentato il suo robot umanoide di nuova generazione, IRON, caratterizzato da un aspetto sorprendentemente simile a quello umano e da un'elegante andatura in stile passerella. I suoi scenari di applicazione includono visite guidate, assistenza allo shopping e compiti di ispezione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)