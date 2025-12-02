Home Video News Xinhua Cina: incisioni rupestri di Dazu, tutela di patrimonio ispira il mondo
Cina: incisioni rupestri di Dazu, tutela di patrimonio ispira il mondo
Le incisioni rupestri di Dazu, sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel sud-ovest della Cina, nella municipalità di Chongqing, rappresentano l'approccio moderno della Cina alla conservazione del patrimonio culturale e continuano a ispirare gli sforzi globali per proteggere i beni culturali condivisi dell'umanità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/gtr (Fonte video: Xinhua)