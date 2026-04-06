Home Video News Xinhua Cina, in un villaggio famiglia custodisce tomba di un soldato dell’Armata Rossa
Cina, in un villaggio famiglia custodisce tomba di un soldato dell’Armata Rossa
Per oltre 90 anni, una famiglia di un remoto villaggio nel Jiangxi cinese ha custodito la tomba del comandante dell'Armata Rossa Deng Yigang. In occasione di ogni Festa di Qingming, le generazioni della famiglia Xie continuano ancora a prendersi cura della sua tomba, rendendo omaggio a un martire morto per le ferite riportate in battaglia nel 1932 e a uno spirito che trascende il tempo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)