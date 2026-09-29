Imprese e AI, Petroni “Serve formare i dipendenti”

Imprese e AI, Petroni “Serve formare i dipendenti”

MILANO (ITALPRESS) - "Adesso c'è bisogno di erogare ai dipendenti delle aziende formazione in tema di intelligenza artificiale. Quindi lo scopo è formare i dipendenti". Lo ha detto Angelo Maria Petroni, Presidente dell’Osservatorio AI UniEticPMI, a margine della presentazione a Milano dell'Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze, f12/mgg/azn