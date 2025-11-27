Cina: imprese UE guardano a opportunità offerte da mercato cinese

Anthony Gasiorek, segretario generale dell'ONTPE, un'organizzazione che sostiene le piccole e medie imprese in Francia, ha visitato la Cina molte volte negli ultimi 15 anni. Ha sottolineato la rapida crescita del mercato cinese e ha auspicato partnership più profonde e reciprocamente vantaggiose nelle tecnologie emergenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)