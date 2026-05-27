Cina, imprenditrici di Yiwu conquistano il mondo grazie all’IA

"I nostri strumenti digitali di promozione e di intelligenza artificiale hanno aperto le porte a un mondo completamente nuovo di canali di vendita". Sfruttando l'intelligenza artificiale e le funzionalità multilingue, una nuova generazione di imprenditrici cinesi sta ampliando la propria presenza globale partendo da Yiwu. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)