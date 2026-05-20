Home Video News Xinhua Cina, il “Lago celeste” dello Xizang pronto all’alta stagione turistica
Cina, il “Lago celeste” dello Xizang pronto all’alta stagione turistica
Con l'inizio dello scioglimento della superficie ghiacciata del lago Nam Co, nello Xizang, si è tenuta la cerimonia annuale di "apertura del lago", che unisce i paesaggi dell'altopiano della regione alle tradizionali usanze tibetane. L'evento segna l'inizio della stagione turistica più frequentata del lago. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)