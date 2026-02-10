Home Video News Xinhua Cina: il custode instancabile della Grande Muraglia della dinastia Ming
Cina: il custode instancabile della Grande Muraglia della dinastia Ming
Da quasi mezzo secolo Yin Chengwu custodisce con dedizione il tratto della Grande Muraglia di Guangwu, costruito durante la dinastia Ming (1368-1644). Con l'avvicinarsi del Festival di Primavera, Yin intensifica ulteriormente le pattuglie, desideroso di condividere le storie della muraglia con un numero sempre maggiore di visitatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)