Home Video News Xinhua Cina: i turisti accorrono per “divorare” il treno monorotaia a Chongqing
Cina: i turisti accorrono per “divorare” il treno monorotaia a Chongqing
I turisti a Chongqing, in Cina, stanno letteralmente "divorando" il treno monorotaia alla stazione di Liziba. Attendono il passaggio del treno, poi sincronizzano alla perfezione la bocca aperta per dare un enorme morso alla monorotaia in arrivo, grazie a un effetto ottico. Lo provereste? (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)