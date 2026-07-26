Home Video News Xinhua Cina, ragazzo scala il monte Tai raccogliendo oltre 100 bottiglie di plastica
Cina, ragazzo scala il monte Tai raccogliendo oltre 100 bottiglie di plastica
Sul monte Tai, nella provincia orientale cinese dello Shandong, un ragazzo ha trascorso la sua escursione raccogliendo oltre 100 bottiglie di plastica lasciate dai visitatori, per poi scambiarle con souvenir in una delle stazioni di riciclo o a zero emissioni di carbonio della montagna. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)