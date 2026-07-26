Home Video News Xinhua Cina, completata posa travi del ponte ferroviario Tongjiang per trasporto merci
Cina, completata posa travi del ponte ferroviario Tongjiang per trasporto merci
Il grande ponte di Tongjiang ha preso forma nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang dopo la posa delle travi strutturali. Il progetto, lungo 10,4 chilometri, contribuirà a collegare Cina ed Europa aumentando la capacità di trasporto merci della ferrovia Jiamusi-Tongjiang. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)