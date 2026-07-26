Cina: dal tennis al parapendio, giornalisti stranieri scoprono Jingmen

Un gruppo di 19 giornalisti provenienti da 18 Paesi ha recentemente visitato Jingmen, nella provincia centrale cinese dello Hubei, per scoprire come sport, tecnologia e turismo stiano alimentando lo sviluppo locale. Da una fiorente industria del tennis alle esperienze immersive di turismo a bassa quota, il viaggio ha offerto uno sguardo diretto sui nuovi motori della crescita economica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)