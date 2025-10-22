Home Video News Xinhua Cina: l’incontro dei fiumi nello Xinjiang disegna in natura simbolo “Yin Yang”
Nel punto d'incontro di due fiumi nella contea di Zhaosu, nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang, la natura offre uno spettacolo mozzafiato. Un fiume scorre cristallino come la giada, mentre l'altro trasporta limo in una corrente grigia e impetuosa, disegnando un naturale simbolo dello "Yin Yang". (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)