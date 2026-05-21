Cina: Hubei, fiera di optoelettronica mira a innovazione e partnership

Cina: Hubei, fiera di optoelettronica mira a innovazione e partnership

La 21esima edizione della Fiera internazionale dell'optoelettronica "Optics Valley of China" si è conclusa ieri nella provincia centrale cinese dello Hubei, con gli espositori che hanno espresso ottimismo sulle opportunità di innovazione e cooperazione in un settore in rapida crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)