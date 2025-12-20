Cina: Hainan, seconda casa e nuove opportunità per funzionario internazionale

Per Ruslan Tulenov, funzionario internazionale dell'Hainan International Economic Development Bureau, la provincia insulare meridionale cinese di Hainan è più di un posto di lavoro. È una seconda casa e il posto in cui le sue ambizioni hanno preso forma insieme allo sviluppo del Porto di Libero Scambio di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)