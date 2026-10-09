Cina: Hainan, crescono turismo e consumi durante vacanze per Festa nazionale (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare il primo ottobre 2026, mostra alcuni turisti in una casa da tè locale a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan. La provincia ha registrato 4,754 milioni di viaggi turistici durante le vacanze per la Festa nazionale, segnando un aumento del 13,1% su base annua. La spesa turistica complessiva è cresciuta del 14,7% anno su anno, raggiungendo i 6,875 miliardi di yuan (circa 1,02 miliardi di dollari USA), secondo il dipartimento provinciale del Turismo, della Cultura, della Radio, della Televisione e dello Sport di Hainan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)