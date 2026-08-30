Cina: Guiyang, al via expo internazionale sull’industria dei big data (1)

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Bambini provano un simulatore di guida intelligente alla China International Big Data Industry Expo 2026 a Guiyang, nella provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, il 28 agosto 2026. L’expo ha preso il via venerdì, presentando tecnologie all’avanguardia in diversi settori chiave, tra cui infrastrutture per la potenza di calcolo, fornitura di dati, innovazione guidata dai modelli, garanzie di sicurezza ed esperienze intelligenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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