Cina: gli sport invernali trainano la crescita nel sud del Paese

Dall'inizio dell'inverno, gli sport su ghiaccio e neve hanno registrato una forte crescita nello Zhejiang, una provincia non tradizionalmente associata agli sport invernali, offrendo uno spaccato dello sviluppo dell'economia del ghiaccio e della neve nel sud della Cina. Nel nuovo stabilimento della Zhejiang Vision Sports Goods a Wenling, nella città di Taizhou, più di 10 linee di assemblaggio lavorano a pieno ritmo per soddisfare la domanda. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)